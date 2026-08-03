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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká armáda hledá nekonvenční způsoby, jak zvýšit tlak na Írán

    3. srpna 2026  16:47
    Vedení Centrálního velitelství USA (CENTCOM) se obrátilo na své analytiky s neobvyklou výzvou, v níž žádá „kreativní a nekonvenční“ nápady, jak zvýšit tlak na Írán.  

    Start letounů F/A-18 z paluby letadlové lodi USS George H.W. Bush (CVN 77) k úderům na Írán | foto: @CENTCOM

    Podle zjištění stanice CNN tento krok odráží omezené možnosti, které má prezident Donald Trump k dispozici, aby Teherán přiměl k dohodě podle amerických představ. Dosavadní týdny leteckých úderů zaměřených na ochranu lodní dopravy v Hormuzském průlivu postoj Íránu nezměnily a americké zpravodajské služby i náčelník generálního štábu Dan Caine upozorňují na limity samotné letecké síly.

    Bílý dům zvažuje další možnosti včetně zesílení vojenské kampaně a případných úderů na hluboko uložená podzemní jaderná zařízení. Podle expertů by však jejich úplné zničení pravděpodobně vyžadovalo nasazení pozemních sil, což představuje pro Washington značné riziko a zároveň by to bylo v rozporu s opakovanými sliby prezidenta neotevírat nové dlouhodobé konflikty v zahraničí. Dosavadní operace si již vyžádaly životy 18 amerických vojáků a situaci dále komplikují klesající zásoby prostředků protivzdušné obrany i diplomatický tlak Saúdské Arábie, která apelovala přímo u amerického prezidenta na deeskalaci.

    Napjatá situace v Perském zálivu a přetrvávající hrozba pro mezinárodní námořní dopravu tak staví Spojené státy před dilema mezi riskantní eskalací a vleklou opotřebovávací kampaní. Zajištění stability v regionu a omezení šíření jaderných zbraní tak zůstávají klíčovými výzvami pro americkou zahraniční a bezpečnostní politiku.

    Zdroj: CNN (USA)

    maj; natoaktual.cz

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