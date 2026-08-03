Podle zjištění stanice CNN tento krok odráží omezené možnosti, které má prezident Donald Trump k dispozici, aby Teherán přiměl k dohodě podle amerických představ. Dosavadní týdny leteckých úderů zaměřených na ochranu lodní dopravy v Hormuzském průlivu postoj Íránu nezměnily a americké zpravodajské služby i náčelník generálního štábu Dan Caine upozorňují na limity samotné letecké síly.
Bílý dům zvažuje další možnosti včetně zesílení vojenské kampaně a případných úderů na hluboko uložená podzemní jaderná zařízení. Podle expertů by však jejich úplné zničení pravděpodobně vyžadovalo nasazení pozemních sil, což představuje pro Washington značné riziko a zároveň by to bylo v rozporu s opakovanými sliby prezidenta neotevírat nové dlouhodobé konflikty v zahraničí. Dosavadní operace si již vyžádaly životy 18 amerických vojáků a situaci dále komplikují klesající zásoby prostředků protivzdušné obrany i diplomatický tlak Saúdské Arábie, která apelovala přímo u amerického prezidenta na deeskalaci.
Napjatá situace v Perském zálivu a přetrvávající hrozba pro mezinárodní námořní dopravu tak staví Spojené státy před dilema mezi riskantní eskalací a vleklou opotřebovávací kampaní. Zajištění stability v regionu a omezení šíření jaderných zbraní tak zůstávají klíčovými výzvami pro americkou zahraniční a bezpečnostní politiku.
Zdroj: CNN (USA)