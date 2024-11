Ten zahrnuje vyčištění armády od „woke“ generálů, omezení žen v některých bojových rolích a odklon od myšlenky diverzity v armádě. Jako kandidát nově zvoleného prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa na post ministra obrany by měl možnost tento plán realizovat.

Hegseth, který sloužil v armádě a má za sebou nasazení v Guantánamu, Iráku a Afghánistánu, se stal silným obhájcem Trumpa a vojenského přístupu, který se zaměřuje na agresivitu a obnovení americké vojenské dominance.

Hegseth se ostře vyjádřil proti myšlence diverzity v armádě. Podle něho je „nejhloupější frází na světě to, že diverzita je naší silou,“ a dodává: „Naše největší hrozba je vnitřní. Pácháme kulturní sebevraždu a úplně jsme ztratili zaměření na základní stavební kameny, které udělaly západní civilizaci a Ameriku výjimečnou, prosperující, silnou a svobodnou.“ Dále nesouhlasí s tím, že by měly ženy sloužit v některých bojových rolích, což by v bojích mohlo podle něj vést k větším ztrátám.

Zdroj: ABC News (USA)