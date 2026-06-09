Aktualizovaný seznam nyní obsahuje 188 společností oproti 134 v roce 2025. Firmy zařazené na seznam nebudou moci získávat americké obranné zakázky a jejich dceřiné společnosti budou čelit dalším omezením.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu označilo rozhodnutí za diskriminační a vyzvalo USA, aby přestaly zneužívat otázky národní bezpečnosti. Alibaba i Baidu odmítly jakékoli vazby na čínskou armádu a uvedly, že proti zařazení na seznam podniknou právní kroky. Pentagon své rozhodnutí zdůvodnil tím, že firmy podle něj přispívají k čínské strategii propojující civilní a vojenský výzkum a mají vazby na státní instituce.
„Spojené státy by měly ukončit tuto chybnou praxi a vytvořit spravedlivé, férové a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti,“ reagovalo na rozhodnotí čínské velvyslanectví ve Washingtonu.
Rozšíření seznamu přichází necelý měsíc po summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu, který měl přispět ke zmírnění obchodního a technologického soupeření mezi oběma zeměmi. Na seznam byly nově zařazeny také společnosti RoboSense Technology a Unitree Robotics. Někteří experti však zpochybňují účinnost takto široce pojatých opatření a upozorňují, že mnoho amerických firem má s dotčenými společnostmi nadále rozsáhlé obchodní vztahy.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)