    9. října 2025  15:50
    Spojenecké síly z devíti zemí NATO – Dánska, Francie, Itálie, Polska, Španělska, Švédska, Turecka, Velké Británie a Spojených států – uskutečnily v Polsku vojenské cvičení F2T2 (Find, Fix, Track and Target – najít, fixovat, sledovat a zaměřit se). Víceoborová výcviková mise, koordinovaná Velitelstvím spojeneckých vzdušných sil NATO (AIRCOM), prověřila schopnost Aliance efektivně operovat ve složitém a dynamickém prostředí.  

    Stroje Eurofighter Typhoon španělského letectva

    Mise typu F2T2 vyžadují precizní koordinaci napříč všemi oblastmi boje – vzdušnou, pozemní, námořní, kybernetickou i vesmírnou. Právě propojení těchto domén přináší nové možnosti pro zlepšení připravenosti a taktické zdatnosti aliančních sil.

    Během cvičení se dánské stíhačky F-35 setkaly se španělskými Typhoony, čímž demonstrovaly bezproblémovou integraci stíhacích letounů čtvrté a páté generace. Vzdušné operace podporovaly francouzský víceúčelový tankovací a transportní letoun MRTT a turecký KC-135, které zajišťovaly doplňování paliva za letu, čímž výrazně prodloužily dobu nasazení letounů a zvýšily flexibilitu mise.

    Systém vzdušného varování a řízení NATO (AWACS) zajišťoval velení a řízení (C2), koordinaci mezi jednotlivými oblastmi a předával informace o simulovaných cílech i jejich polohách.

