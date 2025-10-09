Mise typu F2T2 vyžadují precizní koordinaci napříč všemi oblastmi boje – vzdušnou, pozemní, námořní, kybernetickou i vesmírnou. Právě propojení těchto domén přináší nové možnosti pro zlepšení připravenosti a taktické zdatnosti aliančních sil.
Během cvičení se dánské stíhačky F-35 setkaly se španělskými Typhoony, čímž demonstrovaly bezproblémovou integraci stíhacích letounů čtvrté a páté generace. Vzdušné operace podporovaly francouzský víceúčelový tankovací a transportní letoun MRTT a turecký KC-135, které zajišťovaly doplňování paliva za letu, čímž výrazně prodloužily dobu nasazení letounů a zvýšily flexibilitu mise.
Systém vzdušného varování a řízení NATO (AWACS) zajišťoval velení a řízení (C2), koordinaci mezi jednotlivými oblastmi a předával informace o simulovaných cílech i jejich polohách.
Zdroj: NATO (USA)