Dohodu schválila vládní socialistická většina. Úvěr poslouží k nákupu vojenského vybavení odpovídajícího standardům Severoatlantické aliance. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle operačních potřeb ministerstva obrany.
Hlasování proběhlo na uzavřeném zasedání ve zrychleném režimu. Vládní poslanci tento postup zdůvodnili přítomností podrobných utajovaných informací v doprovodných dokumentech i snahou stihnout závazné termíny stanovené americkými partnery. Opoziční Demokratická strana jednání bojkotovala kvůli údajnému neústavnímu postupu a nedostatku transparentnosti.
Po schválení dohody oznámil předseda poslaneckého klubu socialistů Taulant Balla, že první dodávky vojenské techniky mají dorazit už v září. Šéf opozičních poslanců Gazment Bardhi přes kritiku utajování uvedl, že Albánie takové investice do posílení armády potřebuje.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)