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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Albánský parlament schválil americkou půjčku na modernizaci armády

    29. července 2026  14:28
    Albánský parlament schválil úvěrovou dohodu se Spojenými státy ve výši 302 milionů dolarů určenou na modernizaci ozbrojených sil.  

    NATO | foto: NATO Photos

    Dohodu schválila vládní socialistická většina. Úvěr poslouží k nákupu vojenského vybavení odpovídajícího standardům Severoatlantické aliance. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle operačních potřeb ministerstva obrany.

    Hlasování proběhlo na uzavřeném zasedání ve zrychleném režimu. Vládní poslanci tento postup zdůvodnili přítomností podrobných utajovaných informací v doprovodných dokumentech i snahou stihnout závazné termíny stanovené americkými partnery. Opoziční Demokratická strana jednání bojkotovala kvůli údajnému neústavnímu postupu a nedostatku transparentnosti.

    Po schválení dohody oznámil předseda poslaneckého klubu socialistů Taulant Balla, že první dodávky vojenské techniky mají dorazit už v září. Šéf opozičních poslanců Gazment Bardhi přes kritiku utajování uvedl, že Albánie takové investice do posílení armády potřebuje.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    maj; natoaktual.cz

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