Albánský premiér Edi Rama se v posledních letech vyznačuje také větší viditelností v evropské politice jako zastánce integrace západního Balkánu do Evropské unie. Rama má blízké vztahy kromě lídrů EU také s americkou administrativou.
Analytici očekávají, že summit se zaměří na navyšování obranných výdajů, rozvoj obranného průmyslu, bezpilotní systémy, vojenské využití umělé inteligence, hybridní hrozby, ochranu kritické infrastruktury i bezpečnost západního Balkánu. Podle nich bude zároveň testem naplňování nové bezpečnostní vize Aliance a příležitostí posílit mezinárodní postavení Albánie i její roli v regionu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)