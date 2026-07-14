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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Albánie bude hostit příští summit NATO

    14. července 2026  17:17
    Rozhodnutí uspořádat příští summit Severoatlantické aliance v Tiraně podle analytiků potvrzuje strategický význam Albánie pro západní Balkán a jihovýchodní křídlo NATO.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Albánský premiér Edi Rama se v posledních letech vyznačuje také větší viditelností v evropské politice jako zastánce integrace západního Balkánu do Evropské unie. Rama má blízké vztahy kromě lídrů EU také s americkou administrativou.

    Analytici očekávají, že summit se zaměří na navyšování obranných výdajů, rozvoj obranného průmyslu, bezpilotní systémy, vojenské využití umělé inteligence, hybridní hrozby, ochranu kritické infrastruktury i bezpečnost západního Balkánu. Podle nich bude zároveň testem naplňování nové bezpečnostní vize Aliance a příležitostí posílit mezinárodní postavení Albánie i její roli v regionu.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

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