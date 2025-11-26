natoaktual.cz

    26. listopadu 2025  22:44
    Poté, co zhruba 30 vojáků onemocnělo po výcviku s obrněnými vozidly Ajax, britské ozbrojené síly s nimi na dva týdny pozastavily veškerý výcvik. Vojáci byli při cvičeních pravděpodobně exponováni nadměrnému hluku a vibracím, které vedly k řadě fyzických a psychických zdravotních problémů spojeným se sluchem.  

    Pásový obrněnec Ajax britské armády | foto: army.mod.uk

    Ministerstvo obrany zahájilo bezpečnostní šetření a povolilo pouze omezené testování, aby odhalilo a odstranilo případné technické problémy.

    Incident však navazuje na dlouhodobé potíže vozidel Ajax. Již od roku 2018 existovala varování o riziku poškození sluchu. Interní přezkum zveřejněný v roce 2021 ukázal, že velitelé a představitelé ministerstva obrany věděli o tom, že dřívější závady pásových obrněnců Ajax ohrožují zdraví vojáků.

    Přestože nedávné prověrky nezjistily jasné systémové problémy, provoz vozidel Ajax dál provází bezpečnostní obavy. Britské ozbrojené síly mají do roku 2030 obdržet 589 kusů těchto vozidel.

    Zdroj: Sky News (Velká Británie)

    ass; natoaktual.cz

