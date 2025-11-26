Ministerstvo obrany zahájilo bezpečnostní šetření a povolilo pouze omezené testování, aby odhalilo a odstranilo případné technické problémy.
Incident však navazuje na dlouhodobé potíže vozidel Ajax. Již od roku 2018 existovala varování o riziku poškození sluchu. Interní přezkum zveřejněný v roce 2021 ukázal, že velitelé a představitelé ministerstva obrany věděli o tom, že dřívější závady pásových obrněnců Ajax ohrožují zdraví vojáků.
Přestože nedávné prověrky nezjistily jasné systémové problémy, provoz vozidel Ajax dál provází bezpečnostní obavy. Britské ozbrojené síly mají do roku 2030 obdržet 589 kusů těchto vozidel.
Zdroj: Sky News (Velká Británie)