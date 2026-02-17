natoaktual.cz

    17. února 2026  15:16
    Model umělé inteligence (AI) Claude od společnosti Anthropic byl podle listu Wall Street Journal použit americkou armádou při operaci ve Venezuele zaměřené na únos Nicoláse Madura.  

    Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro

    Zásah měl podle venezuelského ministerstva obrany zahrnovat bombardování Caracasu a vyžádat si 83 obětí. Podmínky používání nástroje přitom zakazují jeho využití k násilí, vývoji zbraní či ke sledování.

    Anthropic je první AI, o níž se ví, že byla nasazena v utajené operaci ministerstva obrany, přičemž není jasné, jak přesně byl nástroj použit.

    Mluvčí společnosti odmítl potvrdit, zda byl Claude v operaci nasazen, a uvedl pouze, že jakékoli použití musí být v souladu s pravidly. Ministerstvo obrany Spojených států se k tvrzení nevyjádřilo. Deník citoval anonymní zdroje, podle nichž byl Claude využit prostřednictvím partnerství Anthropic s firmou Palantir Technologies, která spolupracuje s americkými úřady. Palantir rovněž odmítl věc komentovat. Claude má široké schopnosti od práce s dokumenty až po řízení autonomních dronů.

    Armády stále častěji nasazují AI, včetně autonomních dronů a systémů pro výběr cílů. Kritici varují před chybami při rozhodování o životě a smrti. Šéf Anthropic Dario Amodei vyzývá k regulaci a vyjadřuje obavy z autonomních smrtících operací a dohledu, což vyvolalo nespokojenost na americkém ministerstvu obrany. Pentagon mezitím oznámil spolupráci s xAI a využívá i upravené systémy společností Google a OpenAI.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

