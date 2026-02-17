Zásah měl podle venezuelského ministerstva obrany zahrnovat bombardování Caracasu a vyžádat si 83 obětí. Podmínky používání nástroje přitom zakazují jeho využití k násilí, vývoji zbraní či ke sledování.
Anthropic je první AI, o níž se ví, že byla nasazena v utajené operaci ministerstva obrany, přičemž není jasné, jak přesně byl nástroj použit.
Mluvčí společnosti odmítl potvrdit, zda byl Claude v operaci nasazen, a uvedl pouze, že jakékoli použití musí být v souladu s pravidly. Ministerstvo obrany Spojených států se k tvrzení nevyjádřilo. Deník citoval anonymní zdroje, podle nichž byl Claude využit prostřednictvím partnerství Anthropic s firmou Palantir Technologies, která spolupracuje s americkými úřady. Palantir rovněž odmítl věc komentovat. Claude má široké schopnosti od práce s dokumenty až po řízení autonomních dronů.
Armády stále častěji nasazují AI, včetně autonomních dronů a systémů pro výběr cílů. Kritici varují před chybami při rozhodování o životě a smrti. Šéf Anthropic Dario Amodei vyzývá k regulaci a vyjadřuje obavy z autonomních smrtících operací a dohledu, což vyvolalo nespokojenost na americkém ministerstvu obrany. Pentagon mezitím oznámil spolupráci s xAI a využívá i upravené systémy společností Google a OpenAI.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)