    Využití umělé inteligence při útocích na Írán vyvolává otázky

    10. března 2026  12:01
    Nejnovější střety mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem podle odborníků ukazují dosud nejrozsáhlejší využití umělé inteligence při analýze zpravodajských informací a výběru vojenských cílů.  

    Cvičení kybernetické bezpečnosti Locked Shields 2017 v Estonsku | foto: CCD COE

    Experti předpokládají, že tato technologie pomáhala při určování cílů pro tisíce amerických a izraelských úderů proti Íránu. Umělá inteligence se v armádě využívá v řadě oblastí od logistiky a průzkumu až po elektronický boj či kybernetickou bezpečnost.

    Americké síly používají například systém Maven Smart System vyvinutý firmou Palantir, který dokáže identifikovat možné cíle. Podle médií byl do tohoto systému integrován generativní model Claude od společnosti Anthropic, aby zlepšil schopnosti detekce a simulace. Umělá inteligence dokáže analyzovat rozsáhlé množství dat včetně satelitních snímků, radarových údajů, signálů či záznamů z dronů.

    Nasazení těchto technologií vyvolává právní a etické otázky, zejména ohledně míry lidské kontroly nad rozhodováním. Debatu posílil například případ bombardování školy v Íránu, při němž podle tamních úřadů zahynulo 150 lidí. Někteří odborníci připouštějí, že mohlo jít o chybu při vyhodnocení dat umělou inteligencí.

    Odborníci zároveň upozorňují, že využívání umělé inteligence ve vojenských operacích je teprve na začátku a armády zatím plně nevyužívají všechny možnosti těchto technologií.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    dkr; natoaktual.cz

