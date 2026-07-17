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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Jižní Korea vyvíjí vlastní model AI zaměřený na bezpečnost

    17. července 2026  20:13
    Jižní Korea vyvíjí bezpečnostně zaměřený model umělé inteligence, aby si zajistila nezávislé schopnosti v tomto odvětví.  

    Umělá inteligence a další převratné technologie změní společnost, bezpečnostní prostředí i podobu konfliktů. Ilustrační snímek | foto: U.S. Marine Corps

    Podle jihokorejského vicepremiéra a ministra vědy a informačních technologií Bä Kjong-huna má být model spuštěn do konce roku a zaměřit se mimo jiné na odhalování softwarových zranitelností.

    Rozhodnutí souvisí s dřívějším omezením přístupu k americkému modelu Mythos, které vyvolalo obavy z budoucí závislosti na technologiích Spojených států. Jihokorejská vláda zároveň připravuje veřejně dostupného chatbota a aplikaci pro komunikaci s úřady a zvažuje využití umělé inteligence k odhalování dezinformací a rychlejšímu vyřizování podnětů občanů.

    Zdroj: The Register (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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