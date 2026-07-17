Podle jihokorejského vicepremiéra a ministra vědy a informačních technologií Bä Kjong-huna má být model spuštěn do konce roku a zaměřit se mimo jiné na odhalování softwarových zranitelností.
Rozhodnutí souvisí s dřívějším omezením přístupu k americkému modelu Mythos, které vyvolalo obavy z budoucí závislosti na technologiích Spojených států. Jihokorejská vláda zároveň připravuje veřejně dostupného chatbota a aplikaci pro komunikaci s úřady a zvažuje využití umělé inteligence k odhalování dezinformací a rychlejšímu vyřizování podnětů občanů.
Zdroj: The Register (Velká Británie)