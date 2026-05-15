Podle Andersona se epicentrum globálního terorismu přesunulo do Afriky a jednotlivé extremistické skupiny stále více spolupracují. Upozornil například na vazby mezi východoafrickým hnutím al-Šabáb a jemenskými Hútíi.
AFRICOM podle něj podporuje africké partnery výcvikem i technologiemi, ale omezení americké přítomnosti na kontinentu v posledních letech vytvořilo „zpravodajskou mezeru“.
Anderson rovněž varoval před rostoucím vlivem Číny a Ruska v Africe. Čína podle něj usiluje o kontrolu kritických surovin a infrastruktury, zatímco Rusko využívá nestability k získávání zdrojů pro válku proti Ukrajině. Navzdory omezeným prostředkům chce Africom dál rozvíjet spolupráci, výcvik i nové technologie pro krizové operace.
