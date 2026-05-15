Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Afrika je na křižovatce globálního obchodu a bezpečnosti, tvrdí velitel AFRICOM

    15. května 2026  21:23
    Velitel amerického velitelství pro Afriku (AFRICOM) Dagvin Anderson při slyšení v Senátu označil Afriku za region s rostoucím strategickým významem, který propojuje Atlantik a Indo-Pacifik. Zdůraznil význam afrických surovin pro obranný průmysl i rychlý ekonomický růst části kontinentu. Zároveň varoval před rostoucí aktivitou teroristických skupin, především organizací ISIS a al-Káida.  

    Velitel amerického velitelství AFRICOM Dagvin Anderson | foto: @USAfricaCommand

    Podle Andersona se epicentrum globálního terorismu přesunulo do Afriky a jednotlivé extremistické skupiny stále více spolupracují. Upozornil například na vazby mezi východoafrickým hnutím al-Šabáb a jemenskými Hútíi.

    AFRICOM podle něj podporuje africké partnery výcvikem i technologiemi, ale omezení americké přítomnosti na kontinentu v posledních letech vytvořilo „zpravodajskou mezeru“.

    Anderson rovněž varoval před rostoucím vlivem Číny a Ruska v Africe. Čína podle něj usiluje o kontrolu kritických surovin a infrastruktury, zatímco Rusko využívá nestability k získávání zdrojů pro válku proti Ukrajině. Navzdory omezeným prostředkům chce Africom dál rozvíjet spolupráci, výcvik i nové technologie pro krizové operace.

    Zdroj: U.S. Department of War

    dkr; natoaktual.cz

