Jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola se setkal s rodinami jedenácti jihoafrických mužů, kteří byli nedávno repatriováni poté, co byli podle úřadů nalákáni do konfliktu pod falešnými záminkami.
Jihoafrické ministerstvo zahraničí uvedlo, že je hluboce znepokojeno podezřelými okolnostmi jejich náboru a použitím predátorských rekrutačních praktik. Lamola zároveň informoval, že dva Jihoafričané zemřeli při bojích na straně Ruska.
Podobné případy jsou hlášeny i z dalších afrických zemí. Mužům je často nabízena práce v Rusku, po příjezdu však čelí nátlaku, aby podepsali vojenské kontrakty. V listopadu 2025 ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl na síti X, že „v řadách ruské invazní armády na Ukrajině aktuálně bojuje nejméně 1 436 občanů z 36 afrických zemí.“ Sybiha vyzval africké vlády k větší obezřetnosti a varoval, že jejich občané jsou do Ruska lákáni pod falešnými sliby a následně umírají na frontě.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)