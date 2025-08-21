natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Američtí vojenští veteráni pomáhají Afgháncům bojovat proti deportaci

    21. srpna 2025  22:34
    Přibližně 200 000 Afghánců se přestěhovalo do USA poté, co Kábul v srpnu 2021 padl do rukou Tálibánu. Američané tehdy po dvou desetiletích boje proti terorismu zemi opustili a zanechali ji v chaosu. Nyní se však mnozí Afghánci obávají deportace, protože Trumpova administrativa ukončila řadu programů, které je dosud chránily před návratem do vlasti ovládané Tálibánem.  

    Čeští vojáci na patrole v okolí afghánského Bagrámu | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

    Abdul, bývalý novinář, říká, že v Afghánistánu pomáhal propagovat americké hodnoty, jako jsou demokracie a svoboda. Po odchodu USA v roce 2021 byl podle svých slov za tuto činnost Tálibánem mučen.

    Dnes v Kalifornii žádá o politický azyl a čelí hrozbě deportace. Když předstoupil před soud v San Diegu, aby obhájil svůj případ, nebyl sám – na jednání dorazila skupina deseti veteránů.

    Neozbrojeni, ale v čepicích a košilích s vojenskými insigniemi přišli symbolicky demonstrovat svou podporu, uvedl Shawn VanDiver, veterán amerického námořnictva a zakladatel organizace „Battle Buddies“, která pomáhá afghánským uprchlíkům ohroženým deportací.

    VanDiver, jenž v roce 2021 založil i hnutí #AfghanEvac na pomoc afghánským spojencům po stažení USA, zdůrazňuje, že američtí veteráni mají vůči svým bývalým partnerům závazek – chránit je před tím, aby se stali oběťmi imigračních zásahů prezidenta Trumpa.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media