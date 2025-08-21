Abdul, bývalý novinář, říká, že v Afghánistánu pomáhal propagovat americké hodnoty, jako jsou demokracie a svoboda. Po odchodu USA v roce 2021 byl podle svých slov za tuto činnost Tálibánem mučen.
Dnes v Kalifornii žádá o politický azyl a čelí hrozbě deportace. Když předstoupil před soud v San Diegu, aby obhájil svůj případ, nebyl sám – na jednání dorazila skupina deseti veteránů.
Neozbrojeni, ale v čepicích a košilích s vojenskými insigniemi přišli symbolicky demonstrovat svou podporu, uvedl Shawn VanDiver, veterán amerického námořnictva a zakladatel organizace „Battle Buddies“, která pomáhá afghánským uprchlíkům ohroženým deportací.
VanDiver, jenž v roce 2021 založil i hnutí #AfghanEvac na pomoc afghánským spojencům po stažení USA, zdůrazňuje, že američtí veteráni mají vůči svým bývalým partnerům závazek – chránit je před tím, aby se stali oběťmi imigračních zásahů prezidenta Trumpa.
Zdroj: BBC (Velká Británie)