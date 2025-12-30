natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německá AfD dostala pozvánku na Mnichovskou bezpečnostní konferenci

    30. prosince 2025  20:30
    Mnichovská bezpečnostní konference (MSC) pozvala na své každoroční únorové setkání představitelů mezinárodní bezpečnostní a obranné komunity také zákonodárce strany Alternativa pro Německo (AfD). Tuto krajně pravicovou stranu v posledních dvou letech přitom organizátoři z akce vylučovali.  

    Americký viceprezident J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci | foto: MSC

    K obratu, který organizátoři potvrdili, došlo poté, co americký viceprezident J. D. Vance ve svém ostrém projevu na letošním ročníku kritizoval vyloučení AfD.

    Německo v něm obvinil z potlačování svobody projevu tím, že odsunuje na okraj protiimigrační a prokremelské strany. Mluvčí MSC odmítl změnu politiky blíže vysvětlit a uvedl pouze, že konferenci, která se v bavorském hlavním městě koná od roku 1963, pořádá soukromá, nezávislá nadace a nemá vůči nikomu povinnost udělovat pozvánky na své akce.

    Na dotaz, zda Vanceova kritika v rozhodnutí hrála roli, mluvčí odpověděl: „MSC rozhoduje o pozvánkách na své akce samostatně.“

    MSC každoročně sdružuje hlavy států a vlád, ministry zahraničí a obrany i nejvyšší vojenské představitele z celého světa na víkend veřejných vystoupení a neveřejných konzultací.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media