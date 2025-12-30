K obratu, který organizátoři potvrdili, došlo poté, co americký viceprezident J. D. Vance ve svém ostrém projevu na letošním ročníku kritizoval vyloučení AfD.
Německo v něm obvinil z potlačování svobody projevu tím, že odsunuje na okraj protiimigrační a prokremelské strany. Mluvčí MSC odmítl změnu politiky blíže vysvětlit a uvedl pouze, že konferenci, která se v bavorském hlavním městě koná od roku 1963, pořádá soukromá, nezávislá nadace a nemá vůči nikomu povinnost udělovat pozvánky na své akce.
Na dotaz, zda Vanceova kritika v rozhodnutí hrála roli, mluvčí odpověděl: „MSC rozhoduje o pozvánkách na své akce samostatně.“
MSC každoročně sdružuje hlavy států a vlád, ministry zahraničí a obrany i nejvyšší vojenské představitele z celého světa na víkend veřejných vystoupení a neveřejných konzultací.
