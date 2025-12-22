„Spolupráce se 7. mechanizovanou brigádou Armády České republiky je pro nás vynikajícím příkladem špičkové interoperability a vysoké profesionality. Jejich výkon odpovídá standardům NATO,“ pochválil velitel MND-NE generál Jarosław Górowski.
Cvičení probíhalo převážně v Hranicích a Drahotuších a částečně na velitelství MND-NE v polském Elblągu. Scénář cvičení byl navržen tak, aby postupoval od obranných operací k protiútoku, a to i za podmínek hybridních a kinetických hrozeb. Zvláštní důraz byl kladen na koordinaci podřízených prvků, rychlost rozhodování, schopnost přizpůsobit se měnící se situaci a udržení vysoké úrovně interoperability se spojenci. Amber Lionheart 25 se neúčastnila pouze 7. mechanizovaná brigáda jako jádro těžké brigády, ale také přidělené bojové a bojově-podpůrné jednotky z celé AČR.
Zdroj: Ministerstvo obrany (Česká republika)