natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    7. mechanizovaná brigáda obdržela certifikaci NATO

    22. prosince 2025  16:46
    Po roční přípravě 7. mechanizovaná brigáda Armády České republiky úspěšně absolvovala cvičení Amber Lionheart 25. Brigáda tak splnila certifikační proces, který potvrdil její připravenost působit ve struktuře Mnohonárodní divize Severovýchod (MND-NE) a její schopnost nasazení v rámci kolektivní obrany podle článku 5 Severoatlantické aliance.  

    ilustrační snímek | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    „Spolupráce se 7. mechanizovanou brigádou Armády České republiky je pro nás vynikajícím příkladem špičkové interoperability a vysoké profesionality. Jejich výkon odpovídá standardům NATO,“ pochválil velitel MND-NE generál Jarosław Górowski.

    Cvičení probíhalo převážně v Hranicích a Drahotuších a částečně na velitelství MND-NE v polském Elblągu. Scénář cvičení byl navržen tak, aby postupoval od obranných operací k protiútoku, a to i za podmínek hybridních a kinetických hrozeb. Zvláštní důraz byl kladen na koordinaci podřízených prvků, rychlost rozhodování, schopnost přizpůsobit se měnící se situaci a udržení vysoké úrovně interoperability se spojenci. Amber Lionheart 25 se neúčastnila pouze 7. mechanizovaná brigáda jako jádro těžké brigády, ale také přidělené bojové a bojově-podpůrné jednotky z celé AČR.

    Zdroj: Ministerstvo obrany (Česká republika)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media