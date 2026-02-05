Factboxy natoaktual.cz: přehledové materiály
(prosinec 2025)
Letos jsme vydali čtyři nové factboxy, naše informační přehledy o vybraných tématech týkajících se bezpečnosti a Severoatlantické aliance. Hodí se pro rychlou orientaci v často komplikovaných oblastech a poskytují základní přehled zdrojů - ideální k využití například při výuce. V nových factboxech jsme shrnuli závěry summitu NATO v Haagu, u příležitosti jeho 70. výročí jsme představili Parlamentní shromáždění NATO a věnovali jsme se i souvislostem mezi NATO a kritickou infrastrukturou a NATO a umělou inteligencí. Seznam všech dosud vydaných factboxů najdete zde.
Beseda s vojáky v ostravském Knihcentru
(19. září 2025)
V rámci Dnů NATO v Ostravě přichystalo Informační centrum o NATO každoroční veřejnou neformální debatu s účastníky Dnů NATO v Ostravě. Letos do ostravského Domu knihy zavítali britští Red Arrows, piloti italského letectva a námořnictva (Eurofighter, Tornado, F-35, Hercules a Harrier), německého letectva (Eurofighter) a zástupce americké armády s českými kořeny. Akce se konala s podporou nadace PPF. Debata se tradičně uskutečnila s publikem a běžel také oblíbený živý přenos, jehož záznam je ke zhlédnutí zde.
Návštěva dětí z dětských domovů v tankeru MRTT
(19. září 2025)
U příležitosti Dnů NATO v Ostravě mělo 35 dětí z dětských domovů Velké Heraltice, Příbor, Čeladná, Fulnek a Lipník možnost navštívit letoun A330 z mezinárodní letky MRTT (Multi Role Tanker Transport). Mezinárodní posádka tohoto letounu dokonce děti pozvala na snídani podávanou na palubě letounu!
Orchestr polské pohraniční stráže: koncert u příležitosti konání Dnů NATO v Ostravě
(19. září 2025)
U příležitosti letošního ročníku Dnů NATO v Ostravě a Dnů vzdušných sil Armády České republiky vystoupil v katedrále Božského Spasitele orchestr polské pohraniční stráže pod taktovkou dirigenta pplk. Leszka Mieczkowského. Koncertní vystoupení, na němž zazněla mimo jiné filmová hudba, se konal pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostravy Zbyňka Pražáka a biskupa ostravsko-opavské diecéze Martina Davida.
Joint Sky: besedy zahraničních vojáků na školách
(19. září 2025)
Se stovkami studentů na osmi středních školách se během intenzivního pátku po městech v Moravskoslezském kraji setkali američtí vojáci účastnící se Dnů NATO v Ostravě. Letos na školy zavítali vojáci z 307. BW amerického letectva, kteří mají ve výzbroji letouny B-52. Studenti škol měli zároveň příležitost představit svá města a své školy, podebatovat se zahraničními hosty anglicky. Besedy v rámci projektu IC NATO Joint Sky - Poznej NATO připravujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a s podporou nadace PPF.
Zapojenými školami byly:
Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
Střední umělecká škola Ostrava
Střední škola Bohumín
Střední průmyslová škola chemika akademika Heyrovského Ostrava
Střední odborná škola požární ochrany a VOŠ požární ochrany Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava
Gymnázium Josefa Kainara Hlučín
Vojenská technika zblízka: exkurze do zákulisí příprav areálu Dnů NATO v Ostravě
(19. září 2025)
Pro školy v okolí areálu letiště v Mošnově, místa konání Dnů NATO v Ostravě, jsme v pátek před akcí připravili neformální exkurzi v době vrcholících příprav na víkendovou show. Na 250 dětí ze základních a mateřských škol (Kunčice, Albrechtičky, Stonava, Mošnov) a z dětských domovů mělo unikátní příležitost prohlédnout si areál i techniku před příchodem návštěvníků.
Kulatý stůl Probuzení Evropy: bezpečnost prioritou
(19. září 2025)
Odborný kulatý stůl o odpovědnosti za bezpečnější a odolnější Evropu organizovala v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO společnost BeePartner s podporou Informačního centra o NATO ve Futureu. Jako řečníci vystoupili například JIří Hynek, prezident AOBP, Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jiří Šedivý, vrchní ředitel SOPS na Ministerstvu obrany ČR a další.
5 % HDP na obranu – příležitost, nebo výstřel do tmy?: pracovní snídaně
(19. září 2025)
Záměr navýšit výdaje na obranu až na 5 % HDP vzbuzuje silné reakce. Diskutovat o tomto tématu přišli například Lubomír Metnar, předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR, a Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Pracovní snídani pořádal Institut pro politiku a společnost v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě 2025 s podporou Informačního centra o NATO.
Návštěva Red Arrows na PORG International School
(19. září 2025)
Piloti a další členové týmu Red Arrows navštívili PORG International School Ostrava, kde žákům prvního stupně představili svou práci, děti jim na oplátku ukázaly svou namalovanými letadly vyzdobenou školu.
Reportáž z návštěvy na TV Polar.
Zpráva o návštěvě na webu školy.
Návštěva německých letců v Domově Slunovrat
(18. září 2025)
Němečtí účastníci Dnů NATO v Ostravě se stroji NH-90 a Eurofighter Typhoon po loňských povodních v Moravskoslezském kraji a zrušeném ročníku Dnů NATO mezi sebou uspořádali sbírku, jejíž výtěžek věnovali povodněmi zasaženému Domovu Slunovrat. Při své letošní účasti na Dnech NATO osobně navštívili Domov Slunovrat a setkali se s jeho vedením a klienty. Do loňské sbírky se zapojilo též Velvyslanectví SRN v Praze.
Návštěva Red Arrows v Rehabilitačním ústavu Hrabyně
(18. září 2025)
Čtyři zástupci akrobatické skupiny britského letectva Red Arrows navštívili Rehabilitační ústav v Hrabyni, kde diskutovali s klienty, jejich rodinami a zdravotníky. Post Red Arrows na Instagramu.
NATO a bezpečnostní architektura v Indo-Pacifiku: veřejná debata
(18. září 2025)
Veřejnou debatu pořádalo Centrum PANT Ostrava ve spolupráci se Sinopsis a Sasakawa Peace Foundation v rámci odborných doprovodných programů Dnů NATO v Ostravě 2025 s podporou Jagello 2000 - Informačního centra o NATO. Viz post Centra Pant na Facebooku.
Akční odpoledne
(17. září 2025)
Při příležitosti jubilejních 25. Dnů NATO v Ostravě & 16. Dnů Vzdušných sil AČR se po osmileté pauze v rámci oficiálního doprovodného programu opět uskutečnilo Akční odpoledne. Ve středu 17. září mezi 12:00 a 18:00 se tak u Nákupního centra Géčko ve spolupráci s Rádiem Čas představil výběr účastníků a techniky, jež se následně ukázali i na víkendové show.
SPECIÁL: Summit NATO v Haagu: zpravodajský souhrn
(24. – 25. června 2025)
Sledovali jsme vrcholnou alianční schůzku, která se letos poprvé v historii konala v Nizozemí, a v našem speciálu přinášíme souhrn zpravodajství a dalších zdrojů k tématu.
Diskuse Transatlantic Alliance Under the Stress Test
(28. května 2025)
Spolu s PCTR jsme zorganizovali veřejnou debatu o budoucnosti transatlantických vztahů. Jako řečníci vystoupili Kelly Craft, bývalá velvyslankyně USA v OSN a Kanadě, a Kurt Volker, bývalý velvyslanec USA při NATO.
Debata o transatlantických vztazích.
Diskuse se žáky ZŠ Husova v Jičíně
(23. května 2025)
Se dvěma třídami jičínských deváťáků diskutoval plk. Petr Matouš, poradce ministryně obrany, o svých vojenských zkušenostech i širším rámci členství ČR v NATO.
Plk. Petr Matouš při debatě se žáky v Jičíně.
Výstava o Dnech NATO v sídle Aliance v Bruselu
(19. – 30. května 2025)
Prezident Petr Pavel a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve středu otevřeli v bruselské centrále unikátní výstavu k čtvrtstoletí Dnů NATO v Ostravě.
Přednášky pro studenty Obchodní akademie Hovorčovická
(duben 2025)
Jako každoročně chystáme sérii přednášek pro studenty Obchodní akademie Hovorčovická. Kromě zástupce IC NATO se studenty pohovoří Michal Lebduška a Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky o aktuálních tématech evropské bezpečnosti, ruské válce proti Ukrajině a zajištění obrany a bezpečnosti ČR. Spolufinancováno z projektu PROTEUS, implementovaného Transatlantic Foundation. Spolufinancováno Evropskou unií.
Série diskusí se studenty Obchodní akademie Hovorčovická.
Atrium párty 2025: neformální setkání studentů s odborníky
(26. března 2025)
Středoškolští studenti zapojení do Modelu NATO měli opět možnost neformálně pohovořit s více než desítkou pozvaných odborníků o tématech obrany, mezinárodních vztahů, bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě. Se studenty diskutovali například Veronika Mítková z Ministerstva zahraničních věcí ČR, plk. Petr Matouš, poradce ministryně obrany, Radka Konderlová z Ministerstva obrany ČR či Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Atrium párty organizujeme ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky.
Účastníci Modelu NATO při neformální diskusi s odborníky.
Poznej NATO 2025: exkurze v Čáslavi pro Model NATO
(4. března 2025)
21. základna taktického letectva Čáslav představila středoškolským studentům zapojeným do projektu Model NATO svoji činnost při zajišťování protivzdušné ochrany ČR. Studenti si mohli vyzkoušet například letecké simulátory a pohovořit se zástupci základny. Na projektu spolupracujeme s Asociací pro mezinárodní otázky.
Exkurze účastníků Modelu NATO na základně v Čáslavi.
Seriál o NATO pro interaktivní tabule ve školách
(únor 2025)
Ve spolupráci s Ámos Vision jsme připravili krátký info seriál o NATO pro dotykové tabule rozmístěné na základních a středních školách.
Interaktivní tabule ve školách s informacemi o NATO.